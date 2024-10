(SZ) Der Mensch als solcher ist ein Ärgernis. Er führt unablässig Kriege jeder Art und erfindet Götter sowie Gottähnliche (Nation, Vorsehung, geschichtliche Sendung), um sein zerstörerisches Handeln zu rechtfertigen. Die einen glauben, Gott wolle, dass Frauen Sichtschutzplanen tragen; die anderen meinen, Gott habe ihnen ein bestimmtes Land gegeben, von dem wieder andere allerdings sicher sind, dass Gott es nur ihnen zugesprochen hat. In Afghanistan dürfen demnächst keine Lebewesen mehr abgebildet werden, weil die dort Regierenden zu wissen glauben, dass Gott solche Abbilder ablehnt. Der bekannte Populärphilosoph Ralph Siegel hat den menschengemachten göttlichen Universalanspruch mal für Mireille Mathieu in ein Lied mit dem Titel „Wir sind alle Kinder Gottes“ gekleidet. Wenn man dabei, um nur in der Gegenwart zu bleiben, an Kanye West, Wladimir Putin und Donald Trump denkt, möchte man zumindest nicht ausschließen, Waise zu sein.