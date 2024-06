(SZ) Es ist fast ein halbes Jahrhundert her, dass Rudolf Walter Leonhardt in der Zeit behauptete, Immanuel Kant sei anlässlich seines 50. Geburtstags von Rektor und Senat der Königsberger Universität als „Ehrwürdiger Greis“ gefeiert worden, genauer gesagt als „Honorabilis senex“. Die Sache zog Kreise und landete nach Jahr und Tag bei der Gesellschaft für deutsche Sprache, deren Sprachdienst die Frage nach dem korrekten Greisenalter im Rahmen einer Preisaufgabe weiterverfolgte. Einer der Preise ging an den Freiburger Sprachwissenschaftler Hugo Steger, und zwar für die Mitteilung, Nikolaus von Kues habe 1450 ein Hospital zugunsten von „armen und abgearbeiteten Greisen, männlichen Geschlechts und über 50 Jahre alt“, gegründet. Nach dieser Definition wäre Leander Haußmann, männlichen Geschlechts und locker über 50 Jahre alt, längst ein Greis, wenn auch gottlob kein armer und abgearbeiteter. Es ist aber niemandem zu raten, Haußmann so anzureden, da er schon angedroht hat, „den Ersten, der mich Senior nennt, mit meinem Krückstock durch die Straßen“ zu jagen.