(SZ) Von jeher ist der Herbst die Jahreszeit, da sich alles in unserem Inneren zum Krisengespräch zusammenfindet. Also Seele, Geist, Gefühl und sämtliche verwandten Phänomene, für deren Instandhaltung Yoga und Entspannungsbäder erfunden worden sind. Matthias Claudius, der große Wandsbeker Heilsdichter, hat in seinem berühmten „Abendlied“ ein Bild für den Herbst gefunden, das uns heute noch zu erschüttern vermag: „Kalt ist der Abendhauch.“ Eigentlich ist es ja nur eine Evidenz, der meteorologische Befund der Nachsommerzeit. Aber in Wahrheit liegt unser ganzes Schicksal in diesen einfachen Zeilen: Schau einmal nach draußen, lieber Freund, verehrte Freundin, das Jahr und du selbst, ihr habt eines gemeinsam: Es geht dem Ende zu.