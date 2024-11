Der Mensch als solcher will oft das, was es nicht gibt. Zum Beispiel gibt es keinen Elon Musk für Deutschland. Und keinen Pistorius statt Scholz für die SPD.

(SZ) Eine der identitätsbestimmenden Eigenschaften des Menschen liegt darin, dass er stets haben will, was es nicht gibt: die große Liebe, anhaltende Gesundheit, eine Viertagewoche mit Home-Office auch für Supermarktkassiererinnen, das Verschwinden des Rechtsextremismus durch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Dieser Tage hört man hie und da, Deutschland bräuchte einen Elon Musk zur Bekämpfung von Bürokratie. Er dürfte nur nicht so wie Elon Musk sein, heißt es. Das ist eine interessante Forderung, denn der gelbhaarige Donald hat Musk berufen, weil er Musk ist und nicht nur wie Musk ist. Der gelbhaarige Donald schätzt autoritäre, narzisstische Milliardäre, die noch reicher werden, weil sie in genau der Regierung arbeiten, die ihnen Aufträge für ihre Firmen gibt. Musk wird dafür sorgen, dass jene Bürokratie weniger werden wird, die diese Auftragsvergabe behindert. Einer wie Musk wäre schlecht für Deutschland. Man kann froh sein, dass einer wie Musk sich nicht in die Bundesregierung einkaufen kann.