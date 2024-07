(SZ) Eine Trennung ist niemals schön, das gilt jedenfalls für den Teil, der nichts weniger wollte, als sich zu trennen. Daher gilt es als komplexe Aufgabe, Partner oder Partnerin mitzuteilen, dass man leider, äh …, also ich muss dir was sagen, nun, weil, äh, wir haben ja schon lange ein Problem, und ich will gar nicht sagen, dass alles nur deine Schuld ist, oder, aber etc. … Was immer man da stammelnd vorbringt, die Betroffenen reagieren selten günstig darauf, sieht man von den Ausnahmefällen ab, in denen sie die Botschaft, verlassen zu werden, mit Erleichterung aufnehmen, da sie ihnen erspart, dem anderen dasselbe sagen zu müssen. Früher hieß es: Frauen neigten dazu, ihrem Partner die Entscheidung, ihn in die Wüste zu jagen, gern auf langen Spaziergängen in allen Details begründen zu wollen – und zwar bis er vielleicht selbst denkt, eigentlich sei es besser für ihn, wenn sie mit dem provozierend athletischen Tennislehrer davonzieht. Männer dagegen versuchten, die Mitteilung, es sei aus und vorbei, mit so wenigen Worten wie möglich an den Partner (m, w, d) zu bringen und dann fluchtartig das Weite zu suchen. Es soll gar Männer geben, die ihre Sekretärin daheim anrufen lassen, um auszurichten: Der Herr werde heute Abend leider nicht heimkommen und übrigens, auch an allen anderen Abenden nicht mehr.