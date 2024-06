(SZ) In dieser traurigen Zeit, in der die Nörgelnden und Miesepeter:innen ihr schlimmes Los beweinen, das ihnen diese Gesellschaft aufbürdet, gibt es doch Zeichen der Zuversicht und Hoffnung. Letztere macht zumindest eine Meldung der schönen Satire-Plattform Der Postillon: „Berlin. Bundestag stellt Selenskyj-Pappaufsteller auf, um AfD und BSW dauerhaft fernzuhalten“. Und dann sind da natürlich die herausragenden Spitzenleistungen der deutschen Datenerhebung, die sich unbeeindruckt zeigt von all der Larmoyanz im Lande. So meldet das Statistische Bundesamt sensationelle neue Erkenntnisse über den deutschen Schlaf: Demzufolge finden Paare mit Kindern weniger Schlummer als Kinderlose. Das ist wirklich verblüffend. Man hätte doch gedacht, dass es keine geruhsamere Nacht gäbe als gemütlich zusammengekuschelt mit dem Baby, das alle zwei Stunden ein wenig kräht, damit alle wissen, dass es ihm gut geht, und der Fünfjährigen, die sich behaglich im Bett dreht, bis ihr großer Zeh sicher und geborgen im rechten Nasenloch des Vaters ruht. Allerdings scheint den Wiesbadener Statistikern hier eine Fehlangabe unterlaufen zu sein: Nach ihren Angaben schliefen Eltern im Durchschnitt pro Nacht 19 Minuten weniger als Paare ohne Kinder. Das muss natürlich 19 Stunden heißen. Aber so etwas kann doch passieren angesichts der stets steigenden Pegel der Datenströme.