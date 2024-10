(SZ) Vor Diminutiven wird gewarnt! Wenn ein Wort sich die Verkleinerungsform wie ein niedliches buntes Kleid überwirft, steckt meistens nicht nur Gutes darin, obwohl es sich so harmlos anschleicht. Die Frage nach dem nächsten Bierchen und Weinchen ist für Menschen, die sich hobbymäßig mit dem Genuss von Alkohol auskennen, ein Warnsignal dafür, dass bei dieser Zusammenkunft die Summe des Genusses eher viele große Biere und Weine umfassen wird. Das Gleiche gilt für das kleine Momentchen, das sich einer ausbittet. Wobei man dann aber schnell merkt, dass damit noch nicht mal ein ausgewachsener Moment, sondern eher eine halbe Ewigkeit gemeint ist. Und wie gefährlich ein Witzchen oder ein Küsschen werden können, wissen alle Witzchen-Opfer und Küsschen-Beschenkte aus eigener Erfahrung. Dementsprechend gewarnt muss die Menschheit also sein, wenn der Vatikan zum ersten Mal in seiner Geschichte zum Heiligen Jahr 2025 ein Maskottchen angekündigt hat.