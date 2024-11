(SZ) Versuche, das Wesen der Intelligenz zu definieren, beginnen nicht selten mit dem Eingeständnis, dass die Forschung „trotz intensiver Bemühungen“ noch zu keinem völlig befriedigenden Ergebnis gelangt sei. Den Laien kann das insofern kaltlassen, als er ohnedies ständig alles durcheinanderbringt. Er verwechselt die Intelligenz mit dem Verstand, diesen wiederum mit der Vernunft und beide mit dem Geist. Und seit man die künstliche Intelligenz von der Kette gelassen hat, fragt er sich sowieso, wann das Denken völlig eingestellt wird und ob es in diesem Fall nicht wenigstens noch von der Unesco in die Liste des dringend erhaltungsbedürftigen immateriellen Kulturerbes aufgenommen wird, so wie die mongolische Kalligrafie oder ein gewisses kambodschanisches Ritual zur Besänftigung örtlicher Schutzgeister.