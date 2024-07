(SZ) Jenny Erpenbeck, die große amerikanische Schriftstellerin deutscher Nation, hat vor vielen Jahren ein kleines Buch herausgebracht, in dem es um Dinge geht, die verschwinden. Das Buch heißt sogar so: „Dinge, die verschwinden“, und es zählen ganz unterschiedliche Dinge dazu. Der Palast der Republik zum Beispiel, der zugunsten einer Brache verschwunden ist, woraufhin diese Brache eines Tages verschwand, um dem wieder aufgebauten Stadtschloss Platz zu machen. Aber so weit ist es in Jenny Erpenbecks Buch noch nicht gekommen. Als sie mit ihrer Schulklasse einen Ausflug in das wohl schillerndste Mehrzweckgebäude der DDR machte, rührte sie ihren Kakao mit einem Löffel um, von dem sie wusste, dass dieser in der Firma ihrer Tante Sigrid gefertigt worden war. Später, als die DDR ihrem Ende zu taumelte, nahm Jenny Erpenbeck einen dieser Löffel einfach mit nach Hause. So wie andere später Stücke der im Verschwinden begriffenen Berliner Mauer mit nach Hause nahmen, Weißbiergläser aus dem Münchner Augustinergarten oder, wie kürzlich, Kaffeetassen aus der Tesla-Fabrik in Brandenburg. Dinge verschwinden eben, weil Menschen an diesen Dingen hängen. Und wenn ein Löffel aus der Fabrik von Tante Sigrid stammt, nimmt man ein Stück Tante Sigrid mit nach Hause, indem man den Löffel einsteckt.