(SZ) Die neue Tier-Serie der Graffiti-Legende Banksy wirft die alte Frage auf: Was will uns der Künstler damit sagen? Wenn er, zum Beispiel, den Schattenriss eines Steinbocks auf der Fassade eines Gebäudes anbringt: Soll damit die Zerbrechlichkeit der Gesellschaft dargestellt werden, also wie leicht alles ins Rutschen geraten kann? Schließlich balanciert Banksys Bock auf einem schmalen Grat beziehungsweise Pfeiler, erste Steinchen fallen schon zu Boden. Andererseits bleiben doch Steinböcke auch auf unebenem Gelände trittsicher, weshalb gerade sie für die Fragilität der Gesellschaft ein komplett ungeeignetes Symboltier wären. Vielleicht hat Banksy seine Elefanten, Piranhas, Pelikane auch ohne tieferen Hintergedanken in den Raum gesprayt. Wo es in diesem Jahr schon kein Sommerlochtier gibt – keinen Killerwels, keinen Problembären – füllt Banksy die Lücke, getreu dem Motto, das bei Lokalzeitungen jeder Volontär eingebläut bekommt, der nicht weiß, was die Leute am liebsten lesen wollen: Tiere gehen immer.