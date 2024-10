(SZ) Kürzlich ist der Hirnforschung, wie so oft weitgehend unbemerkt von der übrigen Welt, ein kolossaler Coup geglückt. Neurowissenschaftler der Princeton University, die sich unter dem Vereinsnamen „FlyWire Consortium“ zusammenfanden, um Fliegenhirne zu erforschen, haben nun ihre Arbeit an einem einmaligen Modell dokumentiert. Sie haben das naturgemäß sehr kleine Gehirn einer weiblichen Fruchtfliege (nein, keine Leserbriefe bitte: das männliche ist nicht größer) in 7000 hauchdünne Scheiben geschnitten und diese mit einem Elektronenmikroskop in hochaufgelöste Bilder überführt. Mit diesen Aufnahmen ließen sich die Verbindungen jeder einzelnen Gehirnzelle verfolgen, eine Art Schaltplan des Denkens, Fühlens und Fliegens lag vor den Forschern, und man kann ohne Übertreibung sagen: Das Hirn der Fruchtfliege ist ein Festsaal zahlloser Synapsen und Neuronen, und alle sind auf aufregende Weise miteinander verknüpft. Der federführende Neurologe, Sven Dorkenwald, sprach, etwas sachlicher, von „einer Art Google Maps“ für das Gehirn, und womöglich kommt diese Allegorie dem Wesen der Fruchtfliege, ja der Fliege allgemein, am nächsten.