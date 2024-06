(SZ) Die Fußball-Europameisterschaft steht – Auszug aus dem handelsüblichen Floskelkatalog: vor der Tür. Aber diese Tür ist in Wahrheit ein Tor, in das der Ball so oft wie möglich geschossen werden muss. Dieses Tor und noch einige andere stehen in deutschen Stadien. Es werden aber nicht nur Mittelstürmer vor den Toren Deutschlands stehen, sondern geschätzt allein 40 000 bis 50 000 Schotten, die zum Eröffnungsspiel nach München und zu den anderen Spielen der schottischen Nationalmannschaft anreisen werden. Auch die andere Mannschaft von der britischen Insel wird von einer Anhängerschar derselben Größenordnung begleitet. Die britische Regierung hat deshalb bereits im Februar offizielle Trinkwarnungen ausgegeben, in denen sie darauf verweist, dass deutsches Bier stärker ist als das englische. Alle Fans, selbst solche, die keine Karten fürs Stadion haben, dafür aber einen Platz mit Bierzugriff, sind gewarnt: In Deutschland mag es mindestens genauso oft regnen wie in England, aber während der EM regnet es Bier.