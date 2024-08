(SZ) Ende Juli hat in Berlin das französische Premium-Kaufhaus Galeries Lafayette dichtgemacht, was vor allem für Touristen, die dort Champagnerflaschen und Designertaschen bewundert haben, um sie dann nicht zu kaufen, ein harter Schlag war. Aber für Berlin ist es natürlich auch doof, denn es verschwindet ein Name, der wie ein Maurice-Chevalier-Chanson nach Paris und nobler französischer Lebensart klingt, sodass selbst der frankofone Alte Fritz enthusiasmiert gewesen wäre. Berlinern mit höherer Bildung – doch, solche gibt es – kam beim Anblick der Galeries-Lafayette-Glasfassade an der Friedrichstraße womöglich Émile Zola in den Sinn, Schriftsteller und ebenfalls Franzose, der in seinem Roman „Das Paradies der Damen“ das Wesen der seinerzeit aufblühenden Konsumkathedralen ergründet hat mit ihrer „überwältigenden Macht, die von einem riesigen, an einem Punkt konzentrierten Warenangebot ausging“. Heute befindet sich dieser Punkt auf den Shoppingportalen im Internet, und sofern es überhaupt ein Paradies der Damen (und Herren) gibt, dann sicher nicht im Kaufhaus.