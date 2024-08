(SZ) Auch Maschinen haben Gefühle. Wer das bestreitet, hat wirklich keine Ahnung. Noch nie bemerkt, dass der Kaffee schneller durchläuft, wenn man der Filtermaschine sagt, wie gut sie ihren Job macht? Noch nie mit Rührung festgestellt, dass der Rasenmäher wie ein Kätzchen schnurrt, wenn man ihn anerkennend über den Motorkasten streicht und ihm von Herzen dankt, dass für ihn Mindestlohn noch nie ein Thema war? Nein? Ach so. Sollte es sich doch so verhalten, dass jeder Erfolg am Ende eine Frage der positiven Perspektive ist? Dann wäre das Urteil zum superleckeren Kaffee und perfekten Rasenschnitt letztlich darauf zurückzuführen, dass sich einfach alles besser anfühlt, wenn man vergnügt durch die Welt läuft und allem und jedem dafür dankt, dass sie einfach da sind und ihre Aufgabe in der Welt erfüllen. Jeder Baum, jeder Kieselstein und jede Bananenschale, auf der man vorm Hauseingang ausrutscht. Wer weiß denn, was Gutes daraus folgen wird?