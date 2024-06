(SZ) Man kann über den Großheiligen Paulus, der mal Saulus hieß, alles Mögliche sagen, nur nicht, dass er ein Mann verzagter Worte war. Er ermahnte die frühen Christen, oft in harschem Ton, standhaft und glaubensfest zu sein. Die frühen Christen waren eine Minderheitssekte im sehr diversen Römischen Reich. Sie wurden geschmäht und bisweilen verfolgt. Die Grünen sind heute eine Minderheitssekte in der sehr diversen Bundesrepublik. Sie werden geschmäht und manchmal auch verfolgt, allerdings nicht den Löwen vorgeworfen, sondern nur Markus Söder oder Alice Weidel. Wer der Paulus der Grünen ist, lässt sich nur schwer ausmachen. Ein Kandidat ist der Wirtschaftsminister, obwohl er lieber Kanzlerkandidat als Pauluskandidat wäre. Gut im Rennen liegt auch Pauline Baerbock. Sie gehört zu den Meisterinnen des politischen Sprechakts, also jener Kunst, die Worte wie Taten erscheinen lässt. Das ist praktisch, denn der Sprechakt ist ohnehin die Grundlage deutscher Außenpolitik.