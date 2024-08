Endlich einmal konstruktive Ideen aus Berlin: An Fußgängerampeln wird uns die Vergänglichkeit des eigenen Seins vor Augen geführt.

(SZ) Wie hat die Menschheit eigentlich überlebt, bevor es Fristen gab? Also bevor man herausfand, wie motivierend es sein kann, eine Deadline zu haben, ein Plansoll oder ein Haushaltsziel? Und dass eine mit einer Zahl, Uhrzeit oder Menge an Schritten verknüpfte Erwartung dazu führt, dass man Lust hat, einen Sollzustand zu erfüllen, anstatt auf der Couch zu liegen und das Internet nach neuen Kissenbezügen zu durchforsten. Wie gut das klappt, merkt man schon bei kleinen Kindern. Man sagt, man zähle jetzt bis drei, und schon machen sie genau das, was sie sollen. Wer dann noch die magischen Elternworte „Das ist die letzte Warnung“ ausspricht, der braucht keine Super-Nanny mehr.