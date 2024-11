(SZ) Cool, wie reaktionsschnell Deutschlands Politiker und Politikerinnen in gewissen Momenten sein können. Kaum war die Ampel erloschen, ging ein Geschrei los, das jedem, der schon etwas länger im Land lebt, signalisierte: Hoppla, es ist Wahlkampf. Bald geht es an die Urnen, dann hat der Wähler das Wort – ja, und auch die Wählerin, früher war das mal anders. Erst einmal aber reden die wirklich wichtigen Leute, der Kanzler, der Merz, der Habeck, der Lindner, und schon jetzt zeigt sich, welche Frage jenseits von Nebensächlichkeiten wie Krieg, Klimakatastrophe oder Untergang der Demokratie die Republik am intensivsten beschäftigt: Wer ist der Coolste im Land? Damit angefangen hat Olaf Scholz, der bei Caren Miosga sagte, er finde sich etwas cooler als Merz, worauf der ehemalige CDU-Generalsekretär Ziemiak behauptete, in puncto Coolness liege Merz klar vor Scholz. Wie immer, wenn es ums Wesentliche geht, schaltete sich Söder ein, der Coolste von allen, aber das braucht er nicht eigens zu sagen. Stattdessen sagte er: „Ich kenne keinen, der uncooler in Deutschland ist als Sie, lieber Herr Scholz.“