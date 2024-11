(SZ) Morgenstund hat Gold im Mund – haha, das gilt schon lang nicht mehr. Ins eben noch traumumnebelte Bewusstsein des Schläfers dringt unabwendbar die Wirklichkeit: die Kriege, die Klimakatastrophe, der Vormarsch der Barbarei. Und jetzt kommt auch noch Trump, der Horror-Donald mit seinem Gruselkabinett. Man möchte nicht raus in so eine Welt, man möchte liegen bleiben, die Bettdecke über den Kopf ziehen und sich einreden, das alles wäre nur ein schlimmer Traum. Es sollte aber schon eine Bettstatt mit Vollpension und Zimmerservice sein, man ist ja kein Eremit in der Wüste. Eine Weltflucht ohne Wellness-Programm ist nun wirklich nicht mehr zeitgemäß.