(SZ) Eben erst hatte die Nachricht von der miesen Kartoffelernte die allgemeine Weltuntergangsstimmung ins Apokalyptische gesteigert, da kommt schon der nächste Tiefschlag daher: Auch die Kohlernte ist mies ausgefallen. „Der Weißkohl ist einfach nicht gewachsen“, klagt Christoph Freitag, der Geschäftsführer des Bundesverbands der obst-, gemüse- und kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK). Experten führen die Kohlkrise auf den Klimawandel zurück, in vielen Anbaugebieten sei es zu heiß und zu trocken gewesen. Das ist natürlich Kappes, denn den Klimawandel, dies kam neulich bei einer Befragung altgermanischer Nornen heraus, gibt es gar nicht. Nicht alles, was auf der Welt passiert, lässt sich rational erklären. Das gilt für die Beliebtheit deutscher TV-Schlagershows ebenso wie für das Nullwachstum auf heimischen Kohlfeldern. Und dass, wie der BOGK beklagt, die Kohlköpfe vielerorts einen Sonnenbrand abgekriegt haben, ist ein typischer Fall von selber schuld. So kommt es halt, wenn man ohne Hut auf blanken Feldern herumlungert.