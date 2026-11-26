(SZ) Schon als Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ viele Leser faszinierte, moserten Kulturkritiker herum. Wie schlimm der Geist der Zeit sei und wie solche nichtsnutzigen Bücher die unfertigen Gemüter der Jugend dauerhaft verdürben. Im frühen Zeitalter des Fernsehens hieß es dann, die Menschheit strebe dem Abgrund zu, da der tägliche TV-Konsum das Hirn auf irreparable Weise aufweiche. Derlei Pessimismus kann heute als widerlegt gelten. Die Gesellschaft funktioniert leidlich immer noch, obwohl das Fernsehen seither mit DSDS, dem Dschungelcamp oder Welt TV Formate entwickelte, deren beachtliches Ausmaß an Einfalt einst selbst seine schärfsten Feinde nicht einmal in Fieberträumen für möglich gehalten hätten.