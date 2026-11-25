(SZ) Bei allen Versuchen, Unsterblichkeit zu erlangen, hat die Menschheit noch keine big deals landen können. Da hilft auch nicht, dass vor allem Tech-Milliardäre Geld in die Langlebigkeitsbewegung stecken und wie Peter Thiel die Methuselah Foundation unterstützen, deren Ziel es ist, dass die 90 die neuen 50 werden. Was uns allerdings auf dem langen Zeitstrahl Richtung Ewigkeit auch nicht wirklich voranbringt. Nach den Midterms sah selbst Elon Musk ganz schön alt aus. Keiner hat das Scheitern der ewigen Jugend aber so auf den Punkt gebracht wie Oracle-Gründer Larry Ellison, als er sagte, dass der Tod für ihn „nie Sinn ergeben“ hat. Es liegt nun mal außerhalb der Vorstellungskraft superreicher Menschen, dass es irgendwas gibt, das man nicht kaufen kann. Noch weniger können sie sich wohl vorstellen, dass es etwas gibt, das alle Kriege, Katastrophen und tödlichen Krankheiten übersteht, ohne dass Kosten auflaufen. Es geht um die Hoffnung, die, wie jeder Fußballtrainer und jede EU-Präsidentin weiß, immer als Letztes stirbt.