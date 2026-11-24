(SZ) Seit Lazarus interessiert sich der Mensch für spektakuläre Comebacks. Bei Lazarus war Jesus grundursächlich – eines dieser neuerdings gerne benutzten Ballaballa-Wörter – tätig. Bei Jensen Huang war es Donald Trump, der sich gelegentlich für Jesus hält. Das angebliche Chip-Genie Huang machte sich mindestens fünf von sieben Todsünden schuldig, zuvörderst Wollust, Unmäßigkeit und Hochmut. Er wurde kurzzeitig in die Hölle geschleudert und der Aktienkurs von Nvidia folgte ihm. Trump, so behauptet er sinngemäß, erlöste Huang von diesem dunklen Ort, auch weil er viele Nvidia-Aktien besitzt. (Möglicherweise hat es nie einen korrupteren Präsidenten als ihn gegeben.) Huang also ist wieder da. Und natürlich will er jetzt ein anderer Mensch und Chef werden. Sagt er. Donald Trump würde das in vergleichbarer Situation nicht sagen.