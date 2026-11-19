(SZ) Einem jahrtausendealten Journalistengesetz zufolge gehört in jede gute Reportage ein Absatz, in dem ein Taxifahrer zu Wort kommt. Der Taxifahrer repräsentiert die Stimme des Volkes, er spricht aus, was der kleine Mann denkt, sich aber nicht sagen zu dürfen traut. Aktuell würde so ein taxisteuernder Volksvertreter seinem Kunden vielleicht Folgendes zustecken: „Diese Regierung, das sind allesamt Lumpen, die leiten alles nur in die eigene Tasche, und die Glotze und die Lügenpresse machen da mit, die halten das Volk zum Narren mit dem Klimawandel, damit sie den Spritpreis erhöhen können, und das ganze Geld kriegen die Ausländer. Zeit wird’s, dass da einer aufräumt, dass endlich ein starker Mann kommt und bestimmt, wo’s langgeht. So sieht’s aus – aber das darf man ja alles nicht sagen!“