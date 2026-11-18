(SZ) Im Haus des US-Schauspielers Matt Damon läuft regelmäßig Familienkino. Dann schauen Damon, seine Frau Luciana Barroso und die vier Töchter gemeinsam Filme, wie er jetzt dem Branchenmagazin People erzählt hat. Das ist schon allein deswegen erwähnenswert, weil die gemeinsamen drei Töchter sowie die älteste, die Luciana Barroso in die Ehe mitgebracht hat, nicht zwischen zwei und elf sind, sondern zwischen 16 und 27. Es ist ein familiensoziologisches Meisterstück, vier junge Menschen in beispielhafter Geschlossenheit regelmäßig zu derartigen Unternehmungen motivieren zu können. Wie Barroso und Damon diese hohe Familienverdichtung gelingt, bleibt unerwähnt. Dafür aber hat Damon deutlich gemacht, welche Regeln während der Kinosessions im Wohnzimmer gelten. Erstaunlicherweise greifen diese Regeln so zuverlässig, dass Damon gelassen darüber reden kann, ohne von den Töchtern auf Social Media den Patriarchenkopf zurechtgerückt zu bekommen.