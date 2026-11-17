(SZ) Manche denken schon jetzt, da sich Dominosteine und Stollen bereits seit Wochen in Erwartung der vormaligen Fastenzeit und heutigen Dauernaschorgie namens Advent in den Läden türmen, an ihren „Beachbody“ fürs kommende Jahr. Einerseits ist es nachvollziehbar, dass man seinen Körper für eine Saison präsentabel machen will, in der man ihn minimal verhüllt den Blicken der Öffentlichkeit preisgibt. Andererseits erscheint die Fixierung auf diesen Blick von außen, auf das Urteil gänzlich Fremder, als ein Symptom der zunehmenden Wandlung des Menschen zum Selbstobjekt. Das heißt, vereinfachend gesprochen, dass man nur dann zufrieden mit seinem Aussehen sein kann, wenn andere einem das Gefühl geben, man habe es sich verdient, zufrieden zu sein. Damit schlagen sich traditionell Frauen herum, aber mittlerweile auch viele, viele Männer, oft im Gewand einer Selbstoptimierung, die „Looksmaxxing“ heißt.