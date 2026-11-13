(SZ) Der utilitaristische Philosoph Jeremy Bentham hatte gute Ideen. Er wollte die Sklaverei abschaffen, als man in seiner britischen Heimat noch viel Geld mit Sklaverei verdiente. Auch kritisierte er den Ausschluss von Frauen vom Wahlrecht. Und er verfügte, sein Skelett möge nach seinem Tod, der ihn 1832 ereilte, eingekleidet, auf einen Stuhl gesetzt und zum Nutzen der Allgemeinheit ausgestellt werden. Deshalb sitzt Benthams Skelett bis heute in braunen Hosen und schwarzem Rock, den Gehstock zwischen den Knien, in einem Glaskasten im Erdgeschoss des University College London. Sein Kopf sollte samt Haut und Haar erhalten bleiben, der Philosoph trug stets ein paar Glasaugen mit sich herum, die man ihm einsetzen sollte. Doch die Einbalsamierung des Kopfes ging schief, deshalb hat Jeremy Bentham jetzt einen aus Wachs. „Auto-Ikone“ nannte er dieses Leichenrecycling.