(SZ) Das 21. Jahrhundert hat uns Google Maps und den Heteropessimismus gebracht. Google Maps ist dieses intelligente Kartensystem, das Halt und Orientierung bietet, wenn man einmal nicht mehr weiß, wo es noch mal nach Hause geht, kennt jeder. Heteropessimismus hingegen ist eines jener Konzepte, von denen man nicht genau sagen kann, ob sie ausschließlich in Instagram-Kacheln existieren. Oder sich auch wirklich dort zeigen, wohin es jeden Menschen früher oder später verschlägt: auf die echte, raue Straße, wo man geht, lebt, kauft, liebt. Oder nicht liebt, wenn es nach dem Heteropessimismus geht, zumindest keine Männer. Männer, das sind in den einschlägigen Texten jene volljährigen Wesen mit Privilegien und eigener Sozialversicherungsnummer, die nur wieder neue Arbeit bedeuten – Stichwort Wäsche, Stichwort emotionale Umsorgung. Besser also man lässt sie gar nicht erst in die Wohnung geschweige denn in dieses bekloppte Herz.