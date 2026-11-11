(SZ) Leute, die auf Nummer sicher gehen wollen, was genau auf sie zukommt in diesen Zeiten einer unvorhersehbaren Zukunft, wenden sich am besten gleich an einen Wahrsager. Hellsehern und Propheten fehlt nämlich ein wichtiges Wort in ihrer Berufsbezeichnung, das gilt auch für Stimmungsbarometer-Moderatoren, Wahlprognosen-Lieferanten und die nicht zu Unrecht umstrittenen Zukunftsforscher, die etwas zum Gegenstand ihrer Forschung machen, was noch gar nicht da ist. Sie sprechen vielmehr über mögliche Szenarien, die sich ergeben könnten, natürlich immer mit der gebotenen Distanz im Konjunktiv, gleichzeitig aber in einem verblüffenden Tonfall kaum zu erschütternder Gewissheit. Eine Ausnahme bilden Klimaforscher, deren Zahlen so verlässlich auf eine düstere Zukunft hinweisen, dass man ihnen gerne das Prädikat Wahrsager verleihen würde. Aber das wäre im Augenblick noch eine zweifelhafte Ehre, weil Wahrsager kein Ausbildungsberuf ist, sondern ein freier Beruf, den jeder ausüben darf, wie beispielsweise Journalisten und Immobilienhändler.