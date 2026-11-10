(SZ) In Zeiten von KI und Brauereisterben ist es für junge Leute schwierig, einen Beruf zu finden, der Zukunft hat und bezahlt wird. 30 000 Euro im Monat sind das Mindeste, um auf eine 20-Quadratmeter-Mietwohnung im Souterrain hoffen zu dürfen. Für Traumjobs wie Diktator oder Stabschef bei Trump sind die Planstellen rar, und es hat auch nicht jeder das Zeug für einen krisensicheren Handwerksberuf. Klempner zum Beispiel sind auch in hundert Jahren nicht durch Roboter zu ersetzen. Welcher Androide wäre in der Lage, das Wasser abzudrehen, Rohre abzuschrauben, das Fehlen eines Ersatzteils zu bemerken, für Wochen zu verschwinden und eine Rechnung in der Höhe einer Münchner Monatsmiete auszustellen? Das kriegt keine KI hin, und schon gar nicht Menschen, die der Computer erzogen hat. Angesichts der Misere mit hunderttausend anderen für bessere Bildung und gegen die Demontage der Zukunft zu demonstrieren, muss aber auch nicht sein. Es gibt immer einen Holzweg, der ins Glück führt.