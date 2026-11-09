(SZ) Also, die Geschichte beginnt so: Guy Goma saß 2006 in einem Warteraum der Londoner BBC-Zentrale, als ein Mitarbeiter auf ihn zukam und fragte, ob er Guy sei. Goma bejahte wahrheitsgemäß und wurde gebeten, bitte zu folgen. Einige Flure später fand er sich in einem Senderaum wieder, und ehe er noch fragen konnte, was bitte denn hier ..., schaltete das Licht schon auf „Live“, und die Moderatorin wollte von ihm wissen, was der internationale Rechtsstreit Apple Computer vs. Apple Corps wohl für die Zukunft des Internets bedeute. Vielleicht sollte man an dieser Stelle ergänzen, dass der aus Kongo stammende Goma sich bei dem Sender eigentlich für einen Job als Festplattenreiniger beworben hatte. Statt beim Bewerbungsgespräch saß er nun vor einem Millionenpublikum live im Fernsehen, und die Freundlichkeit, mit er nach bestem Wissen und Gewissen seine, möglicherweise etwas begrenzte, Expertise zu Apple vs. Apple äußerte, machte ihn bald zu einem Star im Internet. Der wahre Computerfachmann, Guy Kewney, saß derweil unbeachtet in einem anderen Warteraum und starrte fassungslos auf einen Monitor, auf dem Guy Goma gerade das Potenzial digitalen Streamings erörterte: Das sei bestimmt eine gute Sache.