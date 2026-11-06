(SZ) Dass Kasimir Malewitsch nur aus Gründen des nominativen Determinismus Maler geworden sei, ist eine Behauptung, die uns einfache Gemüter zu erheitern vermag, obwohl sie grundfalsch ist. Es stimmt schon: Sein „Schwarzes Quadrat“ von 1915 hätten wir alle so oder vermutlich noch besser hingekriegt, denn es ist ja nicht mal perfekt quadratisch, wie es da in der Tretjakow-Galerie in Moskau herumhängt. Tretjakow? War das nicht dieser unüberwindbare russische Eishockey-Torwart? Wer so fragt, hat einerseits unrecht, weil der Eishockey-Torwart Tretjak hieß. Wer so fragt, ist andererseits gar nicht so weit vom Weg abgekommen, weil sich beide Namen vom altrussischen Wort für die Zahl Drei ableiten.