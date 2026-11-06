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GlosseDas Streiflicht

Lesezeit: 2 Min.

Das Quadrat wurde vor allem durch eine Schokoladenmarke bekannt. Dabei hat seine Geometrie mehr mit unserer Seele zu tun, als wir denken.

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(SZ) Dass Kasimir Malewitsch nur aus Gründen des nominativen Determinismus Maler geworden sei, ist eine Behauptung, die uns einfache Gemüter zu erheitern vermag, obwohl sie grundfalsch ist. Es stimmt schon: Sein „Schwarzes Quadrat“ von 1915 hätten wir alle so oder vermutlich noch besser hingekriegt, denn es ist ja nicht mal perfekt quadratisch, wie es da in der Tretjakow-Galerie in Moskau herumhängt. Tretjakow? War das nicht dieser unüberwindbare russische Eishockey-Torwart? Wer so fragt, hat einerseits unrecht, weil der Eishockey-Torwart Tretjak hieß. Wer so fragt, ist andererseits gar nicht so weit vom Weg abgekommen, weil sich beide Namen vom altrussischen Wort für die Zahl Drei ableiten.

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