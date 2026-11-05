(SZ) In Ray Bradburys 1952 erschienener Kurzgeschichte „Ferner Donner“ bucht ein Mann eine Zeitreise, die viele Millionen Jahre zurückführt in einen von Tyrannosauriern unsicher gemachten Dschungel. Am Vorabend der Abreise hat der vertrauenswürdige Politiker Keith die US-Präsidentschaftswahl gegen einen gefährlichen Finsterling namens Deutscher gewonnen, sehr zur Freude des Vergangenheitstouristen. Als dieser nach rasanter Fahrt durch die Äonen der Zeitmaschine entsteigt, ermahnt ihn der Reiseleiter, ja nichts im Saurierwald anzufassen. Jede kleinste Veränderung, und sei es nur ein abgeknickter Grashalm, könnte die gesamte Evolution durcheinanderbringen. Beim Anblick eines Tyrannosaurus Rex gerät der Reisende in Panik, auf der Flucht zertritt er einen Schmetterling. Zurück in der Gegenwart spürt er: Irgendwas ist anders. Etwas Bedrückendes liegt in der Luft. Und dann das: Deutscher ist Präsident, der „Militarist, anti-christlich, anti-human und anti-intellektuell“. Der Zeitreisende versteht sofort: Der Tod dieses einen Schmetterlings hat eine gewaltige Kettenreaktion ausgelöst. Auch die Menschheitsgeschichte ist anders verlaufen – inklusive Präsidentenwahl.