(SZ) Wenn Zeitungen, Zeitschriften und Onlineportale, im Folgenden Medien genannt, etwas Großes vorhersehen, dann bereiten sie sich natürlich sprachlich auf das Große vor. Das im Augenblick größte anzunehmende Große ist der Wahlsieg der Demokraten in den USA – beide Kongresskammern haben sie sich, Hubert Aiwanger würde sagen: zurückgeholt. Sich etwas zurückholen ist eine Phrase der spitzhelmigen Vaterlandsretter. Sie beruht auf der Lüge – heute sagt man auch: Erzählung –, dass linke und liberale Kräfte dem Land die Identität gestohlen hätten. Donald Trump hat mit dieser Lüge zwei Jahre lang eine erfolgreiche Staatszertrümmerungspolitik betrieben – jetzt hat er die Zwischenwahlen verloren, ja, Trump in erster, seine Partei in zweiter Linie. Denn die Partei war nur noch das dünne, flatterige Gewebe, das sich widerstandslos um den Leib des Präsidenten gelegt hatte. Nun also beginnt das, was nach „übereinstimmenden Medienberichten“ als „Anfang vom Ende“ rubriziert wird.

Friedrich Merz hat in seiner Zeit als Bundeskanzler vermutlich mehr Anfänge von seinem Ende miterlebt als echte Anfänge, solche also, denen laut Hermann Hesse ein Zauber innewohnt, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Der Anfang vom Ende entfaltet ja grundsätzlich einen eher bösen Zauber, denn er schlägt ideell eine andere Richtung ein, als dies Anfänge im Allgemeinen zu tun pflegen. Der Anfang vom Ende Donald Trumps könnte uns, so hoffen viele, tatsächlich beschützen, nämlich vor einem endlos weitermachenden Trump. Er könnte auch vielen helfen zu leben – allen voran denen, die von Trumps Terrortruppe ICE am Leben gehindert werden. Nun sollte man aber immer im Auge haben, dass Trump in der Disziplin „Anfang vom Ende“ bereits eine gewisse Übung hat, und man muss ihn nur eine gute Weile beobachtet haben, um die Vermutung zu hegen, es werde ihm schon noch etwas einfallen, den Anfang vom Ende episch zu gestalten.

Denn in Wahrheit ist die nun wirklich überall zu lesende Wendung, es sei nun der Anfang vom Ende Trumps zu beobachten, nicht viel mehr als eine Beschwichtigungsformel. Der Anfang vom Ende Trumps fand bei seinem Amtsantritt statt und er wird sich – sehr wahrscheinlich – bis zum November 2028 ziehen, das sind noch zwei volle Jahre Anfang vom Ende. In dieser Zeit wird Trump vielleicht alle zwei Stunden ein Riesendekret mit seiner gewittrigen Unterschrift in die Kamera halten; er wird Washington, D.C., in noch größerer Eile unter gewaltigen Schichten von Blattgold begraben und das Weiße Haus in eine Oligarchen-Disco umbauen. Armes Washington. Und trotzdem geht ein heller Glanz von hier aus, denn die Bürger der Hauptstadt haben mit großer Mehrheit gegen den Verkauf der Stopfleber-Schlemmerei Foie gras gestimmt. Das ist der Anfang vom Ende des Endes der Enten.