(SZ) Versuchen wir mal ein Gedankenexperiment. Aber bitte, es ist nicht ganz einfach, man muss der Fantasie die wirklich wildesten Sprünge erlauben. Also, nur als Versuch: In Bayern ist die CSU nach der Landtagswahl auf zwei Koalitionspartner angewiesen. Ihre Kumpel von den Freien Wählern sind an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Die mögliche CSU-Ministerpräsidentin, also die Nachfolgerin von Markus Söder (siehe oben unter: Fantasie, wildeste Sprünge) nimmt Koalitionsgespräche mit Grünen und SPD auf (siehe oben unter: Fantasie et cetera). Leider muss sie einräumen, dass ein nicht ganz kleiner und radikaler Flügel ihrer CSU herzlichste Kontakte zu russischen Rechtsextremisten und Freunden des Überfalls auf die Ukraine, zu Antisemiten sowie zur organisierten Kriminalität pflegt. Ein prominenter CSU-Bundestagsabgeordneter entbietet dem Berliner Haupt der russischen Mafia gern respektvolle Grüße. Dann schickt das Büro der Ministerpräsidentin in spe dem Spiegel ein autorisiertes Interview zurück, dummerweise mit internen Anmerkungen, in denen sie bekundet, sie wolle lieber keinen der besagten Extremisten namentlich nennen. Ihr Mann und sie hätten viel zu viel Angst vor denen.