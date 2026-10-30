(SZ) Die vernünftigen Vertreter der Wissenschaft sind sich einig, dass Mobiltelefone ein Werk des Teufels sind, mit dem dieser die Menschheit in Abgründe stürzen will, die letztlich auf die Hölle hinauslaufen. Andererseits sind die Dinger auch sehr nützlich. Literaturfreunde zum Beispiel legen ihr Handy gerne als Lesezeichen ins Buch, Kuchenfreunde vertreiben mit dem Smartphone die Wespen. Diese und andere Nutzeffekte machen es begreiflich, warum ein Leben ohne Handy praktisch unmöglich ist. Wie die Menschheit so lange ohne diese Allzweckgeräte durchgehalten hat, bleibt ein Rätsel. Wie grauenhaft waren einstmals die Stunden, als die Familie beim Abendbrot saß und Papa von der Arbeit erzählte, Mama vom Haushalt und die Kinder von den doofen Lehrern. Jeden Tag dieselben drögen Geschichten. Heute setzt sich jeder fröhlich an den Tisch, nimmt sein Handy und telefoniert. Papa erledigt noch ein paar Börsendeals, Mama plaudert mit dem Eheberater, und die Kinder schwätzen mit der KI. Alle sind entspannt, keiner nervt den anderen – gerade so wie in der schwarz-roten Koalition.