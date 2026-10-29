(SZ) Im August des Jahres 1962 gefiel es Stan Lee und Steve Ditko, eine Episode ihrer Spider-Man-Comics mit einer Botschaft enden zu lassen. „Mit großer Macht kommt große Verantwortung“, schrieben sie. Der Satz stand gelassen im letzten Bild herum. Niemand sagte ihn, er war bewusst nicht von einer Sprechblase umrahmt. Er sollte wirken wie eine zeitlose Wahrheit, nicht wie die Äußerung einer Person. Nicht wie eine Meinung oder ein Ratschlag. Das änderte sich erst später, als der Satz in den Comics und dann in den Filmen, den immer neuen Spider-Man-Filmen, Onkel Ben zugeschrieben wurde, dem Ersatzvater von Spider-Man. Onkel Ben Parker, um genau zu sein, dem Ersatzvater von Peter Parker.