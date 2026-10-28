(SZ) Die Bundesregierung ist nicht länger einverstanden mit der miserablen Stimmung im Land und wird, wie gut informierte Kreise berichten, entschlossen gegen den nun auch noch einsetzenden Winterblues vorgehen, und zwar bevor er seine lähmende Wirkung voll entfalten kann. Der Arbeitskreis „Schluss mit traurig“ soll in Kürze seine Arbeit aufnehmen. Damit die Stimmung nicht gleich wieder im Keller ist, bevor die Teilnehmer aus der Wirtschaft, Politik, Kultur und, nicht zu vergessen, dem letzten Stimmungsaufheller in diesem Land, dem Sport, zusammenkommen, gilt Mallorca als idealer Treffpunkt. Auch Köln und Düsseldorf waren im Rennen, weil da die Stimmung immer gut ist, egal, wie schlecht die Zeiten sind. Aber die Initiatoren befürchten Anwandlungen von Resignation und Realismus bei Spaziergängen am geschrumpften Rhein. Und da Sonnenlicht, wie jeder Influencer zu berichten weiß, als das wichtigste Hilfsmittel gegen das nun einsetzende Stimmungstief gilt, ist Palma de Mallorca die erste Wahl. Wer Berlin vorgeschlagen hatte, wurde übrigens sofort ausgeladen.