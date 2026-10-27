(SZ) Es gibt Hinweise darauf, dass Phillip Amthor ein Kandidat für die Rolle des James Bond sein könnte. Seit Langem wird darüber spekuliert, wer in „Bond 26“, wie Insider den in den Endphasen der Entstehung begriffenen Film nennen, den Helden spielen wird. Angeblich soll die Entscheidung jetzt gefallen sein, und man nennt irgendwelche bärtigen Prä-Generation-Z-Briten wie Jack Lowden, Callum Turner oder Josh O’Connor. Nie gehört? Macht nichts, die größten Chancen auf Hauptrollen, Chefredakteursposten oder Präsidentenämter haben die eher Unbekannten. Von den Bekannten weiß man zu viel und hat, noch bevor es ernst wird, eine Meinung über sie. Bei den eher Unbekannten ist das anders. Da weiß man nicht viel und ist bereit, sich seine Vorurteile erst zu bilden. Amthor ist jung, sieht nicht so jamesbondig aus wie Jack Lowden, kann mit Technik besser als mit Menschen und würde niemals in den Verdacht geraten, etwas heute Unschickliches mit einer Halle-Berry-Lookalike zu tun. Vor allem erwartet niemand, dass er Bond werden könnte.