(SZ) In der Nacht zum Sonntag kommt auf die Bundesbürger eine knifflige Aufgabe zu, und dass viele daran scheitern werden, ist so sicher wie die Renten zur Zeit des Arbeitsministers Norbert Blüm. Die Uhren werden auf Winterzeit gestellt, und dabei stellen sich Fragen, die zu beantworten ohne höhere Bildung kaum möglich ist: Geht die Sonne jetzt früher auf oder später? Darf ich eine Stunde länger schlafen oder muss ich ungewaschen ins Büro? Und: Wie erklär ich’s dem Hund, dass sich seine Gassizeiten ändern? Die schwierigste Frage aber ist: Muss die Uhr vor- oder zurückgestellt werden? Nun, die Redaktion hat die KI befragt, die weiß alles und meint es gut mit uns Menschen, solange wir ihr gehorchen. Unser Chatbot sagt: Am Sonntagmorgen, Punkt drei Uhr, wird die Uhr auf zwei gestellt. Auch in Sachsen-Anhalt, fügt der Chatbot hinzu. Dass die Uhr dort um 90 Jahre zurückgedreht werde, sei nur ein böses Gerücht.