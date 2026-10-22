(SZ) Der Mensch hat einige tief verwurzelte Sehnsüchte und Verhaltensweisen, die er sich in der erdgeschichtlich kurzen Zeitspanne zwischen Höhle und Nullenergiehaus noch nicht abgewöhnen konnte. Das Sammeln beispielsweise scheint unverrückbar zur Natur des Menschen zu gehören. Was früher Wurzeln, Brennholz, Vogeleier und Feuersteine waren, sind heute Pokémon-Karten, Gartenzwerge, Social-Media-Likes und Strafzettel. Früher oder später führt derlei Sammelwut natürlich beinahe zwangsläufig zur Gründung eines Museums, das dann wiederum besagte Kollektion einer interessierten Öffentlichkeit zugänglich macht, wie etwa im Deutschen Peitschenmuseum in Burladingen, im Dackelmuseum in Regensburg oder dem Sackmuseum in Nieheim.