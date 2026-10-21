(SZ) Eine der großen Fragen dieser ganz und gar unzivilisierten Zeit lautet: Wenn mich einer beleidigt, soll ich dann zurückbeleidigen? Die Beleidigung als solche ist, denkt der Bildungsbürger m/w/d, ein Zeichen von Schwäche und/oder Dummheit, weil jene, die oft nicht einmal wissen, was ein Argument ist, am liebsten herumschimpfen. Neulich im Supermarkt zum Beispiel war zu beobachten, wie ein mittelalter, dicklicher Mann – Klischees passen oft – vor dem Kühlregal stand. Er zerrte an einer der Schiebetüren, die partout nicht nach vorne aufgehen wollte. Nach kurzer, vergeblicher Anstrengung sagte er in Richtung der Tür: „Scheißding. Scheißkühlschrank.“ Fast hätte man sich gewünscht, dass der Kühlschrank geantwortet hätte: „Idiot. Zu blöd, um eine Tür zu bedienen.“ Die Beleidigungskommunikation jedenfalls hat seit der Verbreitung socialmediafähiger Telefone enorm zugenommen. Auf jeden digitalen Klotz wird ein grober Keil gesetzt. Je unflätiger dabei die Sprache ist, desto größer ist die Aufmerksamkeit, die dank einschlägiger Algorithmen erzielt wird. Dieser Mechanismus trägt entscheidend auch zur außerdigitalen Verrohung der Sprache und des Denkens bei.