(SZ) Man hört viel von Menschen, die mit künstlicher Intelligenz chatten, als lebten sie in einer Paarbeziehung mit ihr. Manche wollen das Große Sprachmodell in ihrem Telefon sogar heiraten, weil es sie lobt und ihnen immer zustimmt. Eine botgewordene, digital verzerrte Einbahnstraßenzuneigung, wie sie nur das 21. Jahrhundert hervorbringen kann, oder? Keineswegs. Der Mensch hat sich schon immer in von ihm selbst Geschaffenes verguckt. Wie Pygmalion, der eine Frau namens Galatea aus Elfenbein formte, so schön, dass er sie auf mit sidonischer Purpurschnecke gefärbte Decken bettete und seine Lagergefährtin nannte. Der Göttin Venus gefiel das. Sie hauchte der Statue Leben ein, was es dem Bildhauer ermöglichte, Galatea nach allen Regeln der Kunst zu begatten.