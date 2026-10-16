(SZ) Als ob das Weltgeschehen nicht schon düster genug wäre, kommt jetzt noch eine niederschmetternde Meldung aus dem deutschen Bauernmilieu. Die Kartoffelernte ist mies ausgefallen, und kleiner sind die Kartoffeln auch. Höhere Preise und kürzere Pommes frites – diese Zumutungen kommen auf uns zu, und die Regierung denkt nicht daran, einen Preisdeckel, den sogenannten Kartoffelpuffer, einzuführen. Warum sich die Erdäpfel weigerten, Knollen in ausreichender Menge auszubilden, bleibt ihr Geheimnis. Gewiss, der Sommer war sehr dürr, die Felder lagen so trocken da wie der Rhein, und das einzig verbliebene Wasser floss auf die Mühlen derjenigen, die vor der Erderhitzung warnen. Thor sei Dank hat der AfD-Führer Chrupalla festgestellt, dass dies „ein ganz normaler Sommer“ war. Leider haben die Kartoffeln das nicht mitgekriegt.