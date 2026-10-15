(SZ) Früher sagte man, wenn jemand finstere Absichten hinter einer biederen und harmlosen Maske versteckte: Der- oder diejenige sei ein Wolf im Schafspelz. Heute haben die Wölfe, wenn man den Namen des ehrwürdigen Tiers denn überhaupt verwenden möchte, die Maske abgelegt und feiern im Landtag zu Magdeburg ihr Idol Putin, dem sie gern die Ukraine zum Fraß vorwerfen würden, käme es denn auf sie an, was glücklicherweise aber nicht der Fall ist. Putins Russland sei „Befreiung“, hat etwa Hans-Thomas Tillschneider einmal formuliert, was aber auch womöglich die Vermutung nahelegen könnte, bei dem sogenannten Vordenker der AfD handele es sich, rein intellektuell betrachtet, doch eher um ein Schaf im Wolfspelz. Auch ein Kamel im Wolfspelz wäre denkbar, hat doch kein Geringerer als Alfred Brehm dem Kamel „Widerwille gegen alles Vernünftige, Gehässigkeit gegen den Wohltäter und noch hundert andere Untugenden“ bescheinigt, die in der Landtagsfraktion der AfD und ihrer tollen neuen Freunde vom BSW in reichem Maße zu finden sind. Vielleicht gleicht das Verhalten ihrer Abgeordneten aber auch dem typischen Gebaren eines Rudels Hyänen, die über eine Beute herfallen. Schade nur, dass es sich dabei um ein traditionsreiches deutsches Bundesland handelt.