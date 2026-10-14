(SZ) Die Warnung kam schnell, früher hätte man in Gedenken an Wilhelm Tell gesagt, pfeilschnell, noch früher: wie aus der Druckmaschine geschossen. Es geht um Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Sie regiert in Schwerin, einer von zwei Großstädten dieses großflächigen Bundeslandes. Streng genommen ist Schwerin gar keine Großstadt. Aber das ist beckmesserisch, denn mit ihren noch nicht mal 100 000 Einwohnern ist sie so oder so die kleinste Hauptstadt aller Bundesländer. Das sei nur kurz erwähnt, um die Euphorie etwas einzubremsen, die die Vorsitzende des SPD-Landesverbandes durch ihre souveräne Machtbehauptung im Kampf mit der Landes-AfD zumindest in Teilen der SPD ausgelöst hat. Spricht, wenn Manuela Schwesig das Wort ergreift, also bereits die künftige SPD-Vorsitzende, nachdem Bärbel Bas von ihren Ämtern zurückgetreten ist? Für den Fall hat der Focus Oliver Lembcke befragt, der in Bochum Politikwissenschaften lehrt. Einer seiner Forschungsschwerpunkte liegt auf den Herausforderungen der modernen Demokratie.