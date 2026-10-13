(SZ) Manchmal könnte man den Eindruck bekommen, dass es die fortschrittlichen Kräfte dieser Welt gut finden, wenn die „bösen“ Preise steigen. „Böse“ Preise werden für böse oder mindestens aus der Zeit gefallene Dinge erhoben: für Benzin, für Zigarren, für gedruckte Zeitungen, für Gasheizungen. Wenn „die“ Leute, die rückständigen vor allem, Autos mit Benzin fahren oder inaktive Texte auf gefällten Bäumen lesen wollen, dann sollen sie dafür bezahlen, am besten so viel, dass sie mit diesen schädlichen Angewohnheiten aufhören müssen, weil es zu teuer wird. Dieser Erziehungsansatz findet in manchen Milieus große Zustimmung. In anderen erhöht er die Neigung, AfD zu wählen. Die Frage der Erziehung ist immer eine Frage des Weltbilds der Erziehenden.