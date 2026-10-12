(SZ) Im Vermischten war zu lesen, dass ein Wiener Speiselokal eine Pasta für 99 Euro anbietet, und das Verrückte, der Wiener würde sagen, das „Narrische“ daran ist: Es gibt Leute, die sich diesen überteuerten Haufen Nudeln allen Ernstes bestellen. „Der hohe Preis“, belehrt uns Focus online in seinem Bericht über die Posse, „erklärt sich vor allem durch die Auswahl der Toppings.“ Unter Toppings versteht man Zeug, das obendrauf gestreut wird. Im Fall des Gerichts, das in dem „Haubenrestaurant“ (Focus) „Spelunke“ angeboten wird, handelt es sich um eine Kombination aus Parmesan, Speck und Kaviar – Produkte, die man in jedem Supermarkt kaufen und in jeder funktionierenden Küche zu einer Nudelsauce zusammenrühren kann.