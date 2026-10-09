(SZ) Sage niemand, eine Tasse sei ein harmloses Gefäß, aus dem der Mensch seinen Morgenkaffee schlürft, mit dem er die Gedanken ans Blaumachen herunterspült. Mag sein, dass es früher unbedenkliche Tassen gab, vielleicht zur Zeit der Tang-Dynastie, als die Chinesen das Porzellan erfanden und damit so erfolgreich waren wie später mit E-Autos und Pandabären. Die Tasse von heute aber ist alles andere als ein gütiger Pott: Manche tragen die Aufschrift „Arbeit ist schön“, eine Behauptung, die der schlaftrunkene Morgenkaffeetrinker als Hohn empfindet, woraufhin er sich wieder ins Bett begibt. Dass die Deutschen, wie Merz festgestellt hat, faul sind, liegt nicht zuletzt an solchen Tassen. Noch schrecklicher aber sind die Tassen, die ruchlose Designer für die Führungsetage entwerfen. „Ich Chef! Ihr nix!“ steht auf ihnen zu lesen. Wenn der Abteilungsleiter mit so einem Gefäß durchs Büro schreitet, entfaltet es dieselbe Wirkung wie die Peitsche des Kommandanten einer Sträflingsgaleere.