(SZ) Alles muss raus. So will es der Sommerschlussverkauf, so will es die AfD. Und so läuft es auch mit den meisten Geheimnissen, die man zwar eine Zeit lang für sich behalten kann, aber mal unter uns gesagt, also das dürfte man eigentlich niemandem erzählen – na gut, seit ein paar Tagen weiß eh jeder, dass einem Mann namens August H. unter anderem landesverräterische Ausspähung und das Auskundschaften von Staatsgeheimnissen vorgeworfen wird. Die Sache wäre wohl kaum so spektakulär, wenn A. Hanning nur Gründungsmitglied des Schachklubs „Königsspringer Nordwalde“ gewesen wäre, aber nein, er war dazu noch langjähriger Geheimdienstchef und damit ranghoher Heimlichtuer des Landes.