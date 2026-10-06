(SZ) Verlierer erkennt man daran, dass sie verlieren. Nun ist es allerdings nicht in jedem Bereich des Lebens klar, was tatsächlich eine Niederlage ist. Tatsächlich? Manuela Schwesig zum Beispiel hat gegen die AfD verloren, glaubt aber, sie sei wegen der „Aufholjagd“ so etwas wie eine Siegerin. Mit ihrer Partei, der SPD, ist es so weit gekommen, dass sie einen zweiten Patz (hinter der AfD wohlgemerkt) für einen großen Sieg halten muss. In Berlin wiederum meinen nicht wenige, das Ergebnis der Linkspartei sei ein Sieg der Demokratie, obwohl gut drei Viertel der dortigen Wählerschaft nicht für die Rote-Hilfe-Partei gestimmt haben. Und Friedrich Merz ... ach, lassen wir den erst mal. Im Fußball ist das anders, nahezu eindeutig. Wer eins zu null gegen, sagen wir, Griechenland verliert, ist ein Verlierer. Wer dann noch mal gegen die Griechen spielt und mit einem null zu null vom Platz geht, ist jedenfalls tatsächlich kein Sieger. Sollte man meinen.